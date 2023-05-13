本周末是一年一度的母親節，基隆市議員曾怡芳與基隆市餐車協會、善陽展望協會共同舉辦一場母親節親子同樂會，除透過活動慶祝母親節外，也希望藉此帶動七堵區地方活絡、推廣特色美食與支持在地青年創業。

基隆市七堵國小下午舉辦一場母親節親子同樂活動，市議員曾怡芳與善陽展望協會共同參與，並將活動所得全數捐贈仁愛之家。（張志康攝）

這場親子同樂會，是由善陽展望協會主辦，邀請民眾帶著媽媽及家人走出戶外，以互動遊戲的方式，增加親子之間的情感。曾怡芳表示，也希望能夠藉此帶動地方活絡。主辦單位表示，活動代金券所得，將會全數捐至基隆市仁愛之家。

現場也在餐車協會理事長魏靖芸的號召下，全台北中南超過25攤的特色餐車、攤販在七堵首度亮相。整場活動也透過親子闖關遊戲、寵愛媽咪家電摸彩炒熱氣氛。

基隆市七堵國小下午舉辦一場母親節親子同樂活動，市議員曾怡芳與善陽展望協會共同參與，並將活動所得全數捐贈仁愛之家。（張志康攝）

另外，主辦單位善陽展望協會也邀請由《天行者》製作人文仲華帶領的多位藝人共同參與這次的活動，協會祕書長楊芯甯也陪同在場的民眾一起同樂。善陽展望協會理事長楊昇翰表示，感謝一同前來參與、愛心捐款、以及所有幫助善陽的長輩、朋友、民眾、善心人士，也非常感謝七堵國小校長願意出借場地。

楊昇翰說，多年來善陽已經將愛心發送至多家育幼院、偏鄉家庭小朋友，未來也持續努力讓更多人知道善陽這個團體，能夠盡所能的照亮溫暖台灣每一個小角落。「陽喣山立、善始善終」這不僅是善陽的圖騰，更是初衷。

楊昇翰強調，感謝支持善陽的朋友們，善陽只是承載著這些朋友的愛心，把這分愛發送出去，善陽秉持且持續堅信「取之社會、用之社會」的理念，讓每一份愛心都能真正的回饋到需要幫助的弱體團體手上。