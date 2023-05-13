信報報導，馬克宏在敦克爾克宣布有關消息時表示，預期新項目可為當地創造1,700個職位，確保法國在本地擁有穩定的鋰電池供應，再加上台灣電動車電池企業輝能科技稍早同樣宣布在當地建廠，馬克宏指出，兩個項目預料為當地創造共5,000個職位。

台灣起家的全球固態電池領軍企業輝能科技宣布，將在2030年前斥資52億歐元，在敦克爾克興建一座超級工廠，此將是該公司最大海外工廠。輝能科技表示，輝能未來將不僅是一家台灣公司，更必須是國際企業，將台灣生產經驗複製到海外，就近提供全球車廠與客戶。