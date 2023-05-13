台中一名統聯司機羅兆彬因把乘客當家人服務，被身障者視為指定駕駛，輪椅族搭車前兩天會特別通訊告知在那個站牌候車，日前有位阿嬤抱一箱泡麵到公車站，車到了卻不搭，竟是是怕羅兆彬中午誤餐特地來送泡麵，讓他感動的說，這是最美味的阿嬤牌愛心泡麵。

交通路況變化日益頻繁，台中市統聯客運司機羅兆彬表示，提供平穩，舒適、安全的搭車環境，就是公車司機最重要的任務。（交通局提供／張亦惠台中傳真）

擔任公車駕駛16年的羅兆彬，行駛3路公車熱心又專業，協助身障者方便搭公車，一名以輪椅代步的乘客，3年前開始搭他開的公車，快速熟練放下斜坡板到綁安全帶、扣住作業，讓身障乘客很有安全感，他也鼓勵身障者勇敢出門搭公車，不要急，不要趕，以安全為主，友善交通獲乘客體諒。

「不怕身障乘客上下車花時間」，羅兆彬表示，也有視障者在公車站高舉紙板註明要搭那一路公車，交通局優化候車亭設置無障礙服務燈系統，提供按鈕或鍵盤選擇公車路線，讓司機看到燈號，他會詢問視障乘客「等一下要坐到哪裡？」快到站時預先提醒，身障者向他說，「搭你的車，我就放心了」，乘客信任他就是最大的肯定。

公車班次從早到晚不間斷，一位阿嬤中午時間搭車，貼心詢問「你呷飯了嗎？」他順口說，有空時吃泡麵比較快，沒想到回程時，看到阿嬤又在站牌旁，車到了卻不搭，竟是抱一箱碗裝泡麵要給他方便在外食用，讓他非常感動。

羅兆彬說，有長者上車無法刷卡，原來拿的是健保卡，還有持金融卡猛刷，也有乘客上車後，公車卡與錢包都忘記帶，他個人也貼心準備200元零錢，提供只帶百元鈔的乘客，捨不得乘客搭20元車資投100元，「車上找零是我個人的另外一種服務」。

面對交通路況變化日益頻繁，羅兆彬說，公車司機提供平穩，舒適、安全的搭車環境，尊重工作的態度善循環感染乘客，常搭車的外國朋友特別畫了兔子簽名送他，不相識的乘客寫著「辛苦了，盡責的司機伯伯」小卡片表達感謝。