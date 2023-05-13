婆婆說出這種話真的會讓媳婦很心寒。一名網友透露，女同事的婆婆因年老半癱臥床，最近子女想要共同出資請看護，沒想到竟遭到婆婆阻止，還說「娶媳婦了怎麼還亂花錢？」更為此要女同事辭職回家當看護。貼文曝光後，讓許多網友罵聲連連，呼籲這名媳婦千萬不可以辭職。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，同事的婆婆因為身體逐漸老化，最近半癱臥床，同事的老公和其他家人商討後，決定共同出資請看護照顧，不料婆婆得知消息後，卻相當不滿意。

婆婆認為，明明就有娶進門的媳婦可以幫忙協助處理生活大小事，沒有必要「亂花錢」請看護，「媳婦應放下工作回家去照顧婆婆」，對此，原PO的同事是千百個不願意，雙方因此鬧僵。而這樣的情況也讓原PO不禁感嘆，「台灣好像有些老人的觀念認為，入門媳婦=免費看護」。

貼文一出，引來許多網友留言撻伐，「誰的爸媽誰顧，媳婦不是看護」、「都半癱了怎麼還那麼多問題」、「絕對不能辭職！沒了收入，又長期當看護，很快就會被弄瘋」、「這種寧願離婚也不要辭職欸」、「比照看護收費啊，或比照上班工資收費」、「誰是她生的就誰照顧，少來這套」。