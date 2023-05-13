國民黨2024總統參選人，國民黨主席朱立倫日前證實，將於17日徵召國民黨2024總統參選人；朱立倫說，他與新北市長侯友宜及鴻海創辦人郭台銘都保持密切聯繫。媒體人吳子嘉預測表示， 5月17日，國民黨中常應會提名侯友宜擔任總統參選人。他甚至認為，這次是國民黨最接近勝選的機會。

吳子嘉11日在中天新聞《新聞千里馬》預測認為， 5月17日下午，國民黨中常應會提名侯友宜擔任總統參選人。這時有一個關鍵問題，若成真，鴻海創辦人郭台銘當天會怎麼做？他講過會支持國民黨候選人，所以最理想的場景是，17日國民黨若提名侯友宜，郭坐在旁邊，但是應該不會如此。

吳子嘉認為，國民黨應該會在17日提前兩三天協調，讓他知道，做了這個決定，請他來支持。國民黨可能有一個理想狀況，希望當天郭台銘表態支持侯友宜；主持人馬千惠接著表示，「泛藍大團結，接下來才去談非綠」，吳子嘉回說，「對」。

吳子嘉表示，這次是國民黨最接近勝選的機會，也就是非綠大團結有可能贏得政權，而他5月5日公布的民調，侯友宜加柯文哲，就贏了賴清德，侯、柯兩人都有基本盤。