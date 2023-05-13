新加坡副總理兼財政部長黃循財今起訪問中國，將分別拜會中國國務院總理李強及副總理丁薛祥等高層。學者分析，新加坡維持與美中高層互動，希望在美中之間找到生存且能發達的縫隙。

黃循財日前受邀至日本參加G7財長會議，今天轉往中國訪問。新加坡總理公署發布新聞稿表示，黃循財今天至17日訪問上海及北京，在上海期間，將會晤上海市委書記陳吉寧、上海市長龔正。

另外，黃循財訪問北京期間將分別拜會李強、丁薛祥、中共中央組織部長李干杰及中國財政部長劉昆。

被視為星國總理李顯龍接班人的黃循財去年升任副總理，對於這趟訪問中國的意義，新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎指出，黃循財本身在外交、安全方面的經驗較少，希望藉由出訪增加國際事務經驗；這趟訪問也顯示新加坡希望跟中國在經濟、金融方面拉近距離，希望有合作機會。

莊嘉穎接受中央社記者訪問表示，中國近幾個月來一直向某些國家示好並主打「經濟牌」，看似希望重建關係，特別是疫情期間曾發生摩擦的國家，包括歐洲、澳洲及新加坡等。

黃循財訪團還包括新加坡國家發展部展李智陞、外交部兼國家發展部高級政務部長沈穎、人力部兼國防部高級政務部長扎吉哈（Zaqy Mohamad），以及貿工部兼文化、社區及青年部政務部長劉燕玲等人。

莊嘉穎指出，黃循財率團訪問中國也顯示星、中希望雙方高層跟彼此有接觸、認識。訪團包括不少人民行動黨第4代領導團隊成員，他們將會見中國新領導層。

另一方面，在美、中競爭加劇之際，黃循財此時訪問中國的重要性為何？莊嘉穎分析，新加坡保持與美中兩國高層往來，希望在美中之間找到「不但可以生存且能發達的縫隙」。

但隨著美中距離拉大、摩擦加劇，他指出，新加坡這樣的作法還能操作多久，替代方案是什麼，目前都還不清楚。

黃循財曾任國家發展部長、教育部長等職，2021年接任財政部長。去年4月，他獲推舉做為新加坡執政黨人民行動黨第4代團隊領導人，消息宣布不久，就到美國進行工作訪問；同年6月，黃循財升任副總理並兼任財政部長。

李顯龍曾表示，若人民行動黨贏得下屆大選，將由黃循財出任總理。星國下屆國會大選最遲將於2025年11月舉行。