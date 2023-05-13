體驗動物保育員、獸醫師工作，與長頸鹿、黑猩猩面對面，北市動物園今年暑假營隊將於15日上午10時開放網路報名，這次活動對象從國小低年級擴大到社會大眾，北市動物園長諶亦聰表示，今年暑假將推出5種主題營隊，還有首次為18歲以上喜歡自然的朋友設計的「蟲語花工作坊」，歡迎大家來體驗。

甲蟲森林體驗營介紹大家認識更多酷酷的甲蟲。（北市動物園提供／張芷瑜台北傳真）

諶亦聰表示，到動物園跟著保育員探訪動物，是件難得又令人開心的事，今年暑假將推出5種營隊，分別是適合國小學生的「少年ㄟ鳥世界」、「甲蟲森林體驗營」和「動物保育員體驗營」，體驗獸醫師職涯的高中限定「動物醫生體驗營」，也首次為18歲以上喜歡自然的朋友設計「蟲語花工作坊」，歡迎大家一起來動物園體驗。

諶亦聰也說，透過體驗動物保育員及獸醫師的工作，認識鳥類和昆蟲生態習性，能更親近自然並瞭解動物保育及環境保護的重要，像今年設計的「蟲語花工作坊」活動，透過與在地植物的連結，讓大家能更認識大自然的脈動。

2023動物園暑期營隊15日上午10時開放網路報名，歡迎民眾踴躍參加。（北市動物園提供／張芷瑜台北傳真）

動物園表示，暑期營隊活動從7月4日至8月15日，歡迎國小以上的朋友逗陣來體驗，5月15日上午10時起開放網路報名，此次共18個梯隊、510個名額，歡迎有興趣的民眾上台北市立動物園機關網瀏覽簡章，網址：https://reurl.cc/eXRk77。