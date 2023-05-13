許姓男子玩手遊認識少年後，色心大起，竟誘拐少年拍攝裸照，還要少年當他旗下「應召少年」，並相約汽車旅館「試車」。桃園地院依意圖營利而媒介使少年為有對價之性交未遂罪等罪判有期徒刑6年，可上訴。

桃園地院審理，許姓男子因玩手機遊戲「傳說對決」認識1名少年，他去年4月29日晚間，以臉書Messenger私訊，邀請少年「那開視訊尻尻，等一下給你2000」，少年因此依其指示，拍攝裸露生殖器、肛門的影片給許男。

許男取得影片後，有意招攬許男為旗下「應召少年」，因此跟少年說，可陪男客吃飯、聊天、發生性行為，或者配合他「仙人跳」。可獲得每單5000元或者抽成15％。少年同意後，許為了確認少年情況，去年4月30日以5000元為代價和其到汽車旅館性交易。並以手指、生殖器插入其肛門得逞。

許男完事後隔天又問少年，「色色照是不是忘記給我了」、「給你一張示範照你等等幫我用相同角度拍一張全裸的」，因此少年依其指示，傳送裸露照片給許男觀賞。

許男被逮後坦承犯案，法院認為，少年性自主及判斷能力均尚未成熟，製造猥褻行為之電子訊號，及擬媒介少年為有對價之性交以牟利，甚至對其為性交，以滿足個人之性慾，對少年身心健康與人格發展深具不良影響，更易扭曲少年之正確性觀念及金錢價值觀，同時破壞社會秩序及善良風氣，所為實不可取。

法院最後依2個引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪、意圖營利而媒介使少年為有對價之性交未遂罪、犯對於14歲以上未滿16歲之男子為性交罪，應執行有期徒刑6年，可上訴。

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