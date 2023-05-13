大陸第3艘航母「福建艦」年初在上海進行艤裝和繫泊實驗的畫面。（央視）

大陸航空母艦「福建艦」於2022年6月下水，也是第一艘採取「電磁彈射型」的航母，可配備新型戰鬥機、無人機、預警機，目前正展開全方位測試。前大使介文汲表示，如果大陸福建號航母下水服役，台海萬一發生衝突，台灣更沒有勝算，美國更難著手。

介文汲12日在政論節目《 新聞大白話》中表示，美國大戰略，基本上把台灣弄得很危險，最後目標就是促戰，可能希望比較早一點。但如果大陸福建號航母下水服役，兩岸一旦發生衝突，台灣更沒有勝算，美國更難著手。

介文汲比喻認為，美國可能心裡有個時間點，把台海倒入很多汽油，把它點燃起來。在整個氣氛吵熱的過程中，台灣有幾個東西會先落入到別人手中，比如台積電，還有其他相關的產業，尤其是美國的產業，不會再到台灣來投資；而台灣可能有些產業要外移，台灣很多資金也會外移，這部分美國以及一干國家會得到好處。

另外，介文汲指出，原本今年交貨的F-16為什麼會延2年？因美國在交付任何國家武器時，都很怕武器會落到敵對勢力手裡，而美國也沒有要交F-16給烏克蘭的任何跡象，所以應該是正常的產線，應該不會受到俄烏戰爭排擠交貨數量。那麼為什麼要延？是不是在2025年之前，美國研判一場戰爭恐怕在台海就已經開打了。