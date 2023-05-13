俄羅斯官媒報導，據警消等緊急服務單位證實，一架直升機在烏俄邊境的的布揚斯克州（Bryansk）起火後墜毀。目前正在確認直升機所屬單位。

綜合《路透社》（Reuters）和俄國《塔斯社》（TASS）13日報導，初步資料顯示，這架直升機在可能是因為引擎起火墜落。目前緊急服務人員正在前往現場，調查墜機的情況，以確認這起墜毀事以及有關受傷人員、或者罹難者信息。

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