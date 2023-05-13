信義區天坑「3房恐塌陷」驚人空拍照曝 建管處勒令停工

台北市信義區崇德街60巷13日下午，突然出現長20公尺、寬3公尺、深度2~3公尺的巨大天坑，消防隊到場後也隨即拉起封鎖線，現階段則是持續進行灌漿、灌水作業。北市建管處方面表示，疑似是道路旁的新建案在進行連續壁施作時，疑似滲水導致路面地層下陷，目前已經勒令停工，未來將依《建築法》開罰營造廠、監造人。

北市都發局長王玉芬表示，現場已經開始針對坑洞進行灌漿作業，建築工地的方面則是有委請消防隊的水車進行灌水，讓兩側壓力得以保持平衡。王玉芬說，該棟受影響公寓的住戶的部分，目前已經撤離了16戶，其中有10人需要安置，目前已經安置在信義區內的某家旅館，所有住宿的費用都會由營造單位負責。

台北市建管處指出，目前初判疑似為旁邊新建住宅大樓施作連續壁，結果滲水所導致地層下陷，將依《建築法》開罰營造廠、監造人(建築師)各9萬元，目前已勒令停工。住戶部分則是由消防局協助，全部已撤離完畢，目前住戶皆安全。路塌陷的問題則用混凝土做緊急處理中，目前已勒令停工，未來一切問題都安全妥善完成後才會復工。