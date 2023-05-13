男團OPENsi今（13日）宣告正式成團出道，團員陳治廷、陳子輇、YY邱勝揚、黃威任4位大男孩都是從選秀節目《原子少年》嶄露頭角，當時各自屬於不同星球的他們並未能在節目中順利成團；如今在節目週年之際，這些粉絲心目中的遺珠之憾集結成軍，今選在西門町舉辦「OPENsi正式成團出道見面會」，子輇直呼：「這應該是我這輩子最興奮的一天，真的沒有想過這一天真的發生在我的人生，代表我也完成了一個小小里程碑，離我的夢想也多了一步，未來我也會不停的往前邁進，堅持到底。」

有趣的是，經紀公司為了要培養4人向心力，特地為他們打造男子宿舍，要他們同居睡在一起，他們在不知情狀況下被安排同住在一個房間裡，如此近距離生活得適應包容彼此生活習慣，同時兼具團員與室友雙重身分，治廷被打呼聲苦惱著，「第一天晚上的時候，興奮到睡不著，就熬到很晚很晚，早上起床不是被鬧鐘叫醒，而是子輇的打呼聲，我還以為是什麼東西爆炸了，相信未來我們會克服的，耳塞已訂購」。

OPENsi今在西門町舉辦出道見面會。（人見人愛娛樂提供）

對於同居，威任則顯得自在許多，笑說：「我挺適應的，一群大男生住在一起挺好玩的。最難忘的是一起組裝傢俱吧！子輇真的很罩，沒有什麼是難不倒他的...特別有男人味。」子輇尷尬回應「那關於要克服的事，我只能跟其他3位團員說聲抱歉」。

OPENsi在這出道大日子，各自端出60秒才藝來展現自我，且本周適逢母親節，4位團員的媽媽們都現身力挺兒子，YY期許自己：「謝謝媽媽一直做我走在這條路的靠山，我終於做到了，希望有成為那個能讓你炫耀驕傲的兒子。」子輇感性告白：「真的很謝謝媽媽一路以來的支持，不管我做什麼決定，都是完全贊同我的想法，不管發生什麼事情，就算只是一個限時動態，第一個關心的都是媽媽，真的很感動，很開心能夠跟媽媽一同分享這次的活動，這應該是我給過媽媽最大的母親節禮物吧，希望媽媽能夠一直開心下去。」