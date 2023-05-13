大陸女星唐嫣2004年以「中戲校花」身分被張藝謀選中為「奧運寶貝」，表演後順勢出道，如今更是頂流女星之一，但她和男星羅晉結婚，且生下一個女兒，因此決定把時間留給家人，工作量也大幅銳減。39歲的唐嫣最近難得出席活動，零P圖畫面曝光引起熱議，精緻臉蛋加上曼妙身材，讓全網都看呆。

唐嫣在2020年升格當媽後，在幕前曝光機會大大減少，戲劇作品量也比婚前少了許多，不久前在中戲同學會現身，在大合照中自帶女主角光環，讓人第一眼很難不看到她，私底下活得像少女般；沒想到今（13日）唐嫣又驚喜現身品牌活動，長髮披肩、穿著合身禮服，身材根本不像是生過小孩。

39歲的唐嫣最近難得出席活動，零P圖畫面曝光引起熱議。（圖／摘自微博）

儘管近年唐嫣被網友戲稱「當媽就不工作」，但39歲的她狀態維持得比產前還驚人，網上也瘋傳她出席活動零P圖模樣，看過本人的網友也紛紛讚嘆，「唐嫣真的是相機拍不出來的美，相機降低美度800%」、「好久不見，走出來活脫就是個女王」、「唐嫣婚後越來越美，舉手投足都女人味十足」。

過去唐嫣出演的影視作品幾乎都是大熱門，像是《仙劍奇俠傳三》、《金玉良緣》、《何以笙簫默》、《克拉戀人》和《錦繡未央》等；唐嫣在2018年10月底公開與羅晉婚訊後，2020年生下寶貝女兒後，她也透露想多陪家人、陪孩子長大，也被視為會減少工作的意思。