台鋼雄鷹自主培訓球員葉保弟用1紙正式合約當作最棒的母親節禮物！經過春訓練習賽、官辦熱身賽到二軍例行賽，葉保弟維持穩定打擊表現，認真、努力態度獲得球團與教練團高度肯定，在母親節前一天，球團特別邀請他的父母親與阿姨來到現場，遞上正式球員合約及7號球衣，給葉保弟大大驚喜，合約即日生效，明天起他就會穿著7號球衣亮相。

去年秋訓進入台鋼擔任訓練員、秋訓結束後成為自主培訓選手，都是葉保弟透過電話通知媽媽，這次轉為正式選手，改由媽媽送上驚喜，球團先以邀請擔任開球嘉賓名義邀請家人，到現場才由領隊劉東洋揭曉這份母親節禮物，媽媽感動說：「這是他的夢想，他之前才跟我說，媽媽，再等我努力一陣子（指轉正式球員），我告訴他沒關係，放鬆心情。真的很替他開心。」

收到象徵性合約與7號球衣，葉保弟感謝球團、教練團、隊友，「大家都很照顧我，能跟你們一起奮鬥很開心，我會繼續努力，一起拿好成績！」葉保弟選擇7號球衣，是因為欣賞現效力於波士頓紅襪的日籍吉田正尚，期許自己也能不受身材限制，成為破壞力極強小鋼炮。

葉保弟在秋訓自辦賽10場出賽18打數擊出6安打，打擊率0.333；進入官辦熱身賽，與中華職棒其他5隊一軍好手對戰，8場出賽26打數擊出9安打，包含1支全壘打，打擊率0.346，手感維持穩定。二軍例行賽4月4日開打，葉保弟球棒持續火燙，打下台鋼雄鷹隊史二軍首分打點，並於5月10日轟出個人生涯二軍首支全壘打，目前累積13打點、18安分別暫居排行榜第三與第五名。