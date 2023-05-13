烏克蘭總統澤倫斯基今天抵達義大利首都羅馬，將與義國政府官員及天主教教宗方濟各會面。教宗4月底曾指稱，教廷正參與試圖終結俄羅斯與烏克蘭戰爭的和平任務。

路透社報導，這是俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）首度造訪義大利。

他將分別會晤義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）和總理梅洛尼（Giorgia Meloni），之後前往梵蒂岡，預計他結束義大利訪問行程後會前往德國。

梅洛尼的部分盟友與莫斯科當局有著長期密切關係，尤其是前義大利總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi），但梅洛尼今年2月曾赴烏克蘭首都基輔會見澤倫斯基，向他保證義大利將繼續支持烏克蘭。

澤倫斯基與教宗方濟各（Pope Francis）的會面預計將是他訪問義大利期間最重要行程。他曾於2020年在梵蒂岡會見教宗，且自俄烏戰爭爆發以來，兩人數次通過電話。