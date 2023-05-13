新竹縣竹北市新港國小13日舉辦60周年校慶，並結合親子闖關及校友回娘家，由新港國小最具代表的舞獅隊帶來祥獅獻瑞表顯，縣長楊文科特別到場頒贈「教澤永霑」匾額祝賀新港國小，他大讚校園環境及學校特色不斷提升，尤其「龍鳳舞獅」已成為新港的代名詞。

新港國小最早為1960年設立的新竹縣竹北鄉豐田國民學校新港分校，1963年獨立為新竹縣竹北鄉新港國民學校。雖處農村地區，資源有限，但近年在歷任校長、家長會及各界代表的支持下，辦學績效良好，教學設備也逐年更新。

新港國小積極發展多元特色，尤其舞獅隊屢創佳績，此次舞獅隊也在60周年校慶中演出。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

楊文科透露，縣議會副議長王炳漢為本次校慶主委，也參與捐資興學，從王副議長的祖父捐地當校地開始，家族對該校貢獻良多。

楊文科說，縣府協助新港國小校園環境改善，希望讓學童上學有非常好的環境，近年新港國小在校長陳靜宜努力之下，積極發展多元特色，尤其舞獅隊，屢創佳績，新港國小可說是「龍鳳舞獅」的代名詞，相信學校未來各方面越來越好，成為西區的指標學校。

此外，新港國小除國小6個班級外，這2年也新設附幼2個班，今年將新成立特教巡迴班1班，提供社區與在地學子更豐富的教育資源。

教育局長楊郡慈表示，新港國小位於竹北市西區，家長們對於學校也給予很大的期待，相信在校長帶領及縣府協助下，辦學績效良好，教學設備逐年更新，繼2年前新校舍落成後，近期操場跑道也獲760萬元補助，在校慶後也將進行汰換更新，相信各項提升下，能逐步給予校園全新風貌。