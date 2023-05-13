高雄市長陳其邁（中）、觀光局長高閔琳（左）、高雄市議員陸淑美（右起）與黃秋媖13日出席岡山籮筐小趕集活動。（林瑞益攝）

一名男子帶著愛犬從台南到高雄岡山參加籮筐小趕集活動。（林瑞益攝）

在高雄市岡山籃籱會之後，2023年籮筐小趕集活動13日在岡山區登場，吸引許多民眾到場參觀。活動結合當地特色包含竹編、蜂蜜、豆瓣醬與羊肉等，儘管天氣炎熱，但卻不減民眾的熱情，高雄市長陳其邁等人也參加，與民同樂。

陳其邁說，岡山籃籱會有超過兩百年的歷史，一年舉辦3次包含媽祖生、中秋節與義民節，這是很有歷史性的趕集活動，也是台灣僅存，地點位於高雄與台南中間。今年觀光局很有創意，結合創意市集，包含美食一籮筐、百貨一籮筐與派對一籮筐等，在典寶溪滯洪池旁舉辦活動，很有特色。

創意市集方面，外號「M」的女子與3名夥伴到小趕集活動賣比基尼與海島冰品等，「M」表示，銷售狀況還不錯，透過比基尼展現青春活力，實體店在高雄市鼓山區，這是他們第一次到岡山擺攤，感覺很新鮮。

此活動還結合娛樂節目，扮演小丑的郭姓男子說，他特地從台中來表演，表演節目屬於跟民眾的即興互動，覺得能參與這活動很榮幸。郭男平常的工作是表演藝術者，拿手絕活是扮演小丑。