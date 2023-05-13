季芹曾為家庭推掉不少戲劇演出，如今兒女長大，終於可以回歸戲劇圈。（羅永銘攝）

季芹現在享受飆戲的火花。（羅永銘攝）

季芹對現在的生活感到幸福，（羅永銘攝）

季芹被家人幸福圍繞。（季芹提供）

季芹一家人感情甜蜜。（季芹提供）

季芹分享女兒樂樂的手作星星罐，直呼女兒是小棉襖。（季芹提供）

季芹在《不良執念清除師》飾演外表無害但腹黑、忌妒心重的母親，現實生活她面對女兒樂樂、兒子YAYA只有無盡的溫柔，凡事都以溝通、引導代替規定、責罵，孩子和她親蜜得像好友，即使已屆青春期，仍會和她撒嬌、親吻，24小時膩在一起也不嫌煩，季芹自嘲對孩子生氣完全沒殺傷力，「樂樂還笑我生氣就像一隻吉娃娃在叫。」

今年母親節她已收到樂樂精心製作的星星罐，裡頭還塞了好幾張紙條，全是女兒的貼心話，季芹說樂樂從小就很會『撩』，會跟爸爸比賽稱讚她。她一打開女兒的紙條，裡頭寫著「爸爸有妳，而妳有我」讓季芹窩心到直接噴淚，「樂樂真的是小棉襖。」

樂樂先前在爸爸的演唱會跳舞，會想出道？一向讓兒女適性發展的季芹說：「她真的很喜歡跳舞，但進演藝圈有時候真的是緣分，我不會反對但也不會Push，她現在有其他更想做的事情。」

她甜笑說今年的母親節本來應該會過2個版本，除了女兒的手作禮物，前幾天她和好友一起爬山，身上帶著一條珍貴項鍊，是王仁甫送她的第一個母親節禮物，在回程居然斷掉，項鍊的墜子還被她當成蟲，從身上揮到地板，她發現後焦慮不已，「不是說這條項鍊多貴，而是很有意義，我也跟樂樂說她以後當媽媽，我要傳給她的。」

季芹越想越傷心，隔天特地開了3小時車程殺回深山尋找墜子，沒想到因下大雨山地一片泥濘，她不死心戴上手套，一把一把抓起泥土慢慢搓，居然尋回不到2公分大的墜子，當場喜極而泣。

後來她才得知，其實王仁甫已經計畫要帶孩子回原地找，如果找不到就要再訂一條一模一樣的項鍊，假裝是孩子找到的，「後來我自己找到墜子，第2個版本就沒有實行，但聽到老公說要帶孩子回去找，真的很有心很感動。」

不只女兒貼心，國中的兒子YAYA也是大暖男，季芹說兒子國小3年級，身高才到她胸口，就不讓她提重物。一次母子出門，季芹的鞋子磨腳，兒子隨即脫下布鞋要和她交換，「我兒子現在那麼高，他一半腳都露在我的布鞋外，但他還是堅持要換。」老公有教？季芹笑著反駁：「王仁甫更直男，除非我開口，不然他不會主動幫我提重物。」

現在孩子長大了，季芹終於有時間回歸最喜歡的戲劇表演，兒女也鼓勵她演戲，「他們很喜歡看我演戲，《切小金》他們看了30幾次。但無論工作多忙，我和仁甫都會盡量回家和孩子吃飯。」她說吃飯是一家人最幸福的時光，嘰嘰喳喳分享彼此一天心得，對現在的生活，季芹滿意地說：「我真的很幸福。」