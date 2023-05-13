為配合新竹縣政府推動客語深根計畫，新竹縣家庭教育中心以落實客語向下扎根至家庭為目標，今年將親職教育特色課程結合本土客家文化，設計出豐富有趣的親子共學客語課程，招收對象為家有3歲以上至9歲以下孩童的親子家庭，課程以客語歌謠、繪本說故事為媒介引導親子共學。

新竹縣客家人口比例居全台之冠，縣府也把推動客語和客家文化保存列為執政重點，新竹縣家庭教育中心今年嘗試將親子共學客語納入親職教育特色計畫中，邀請幫你玩藝術工作室合作規畫課程，期待讓新一代的子女在多元語言環境裡，認識自身本土語言、文化。

幫你玩藝術工作室近來跑遍全台推廣客家文化，藉由親子共學客語活動，讓大小朋友都能更了解屬於這塊土地的故事，進而產生認同與連結。再者也能透過學習客語及客家傳統文化，重新檢視日常生活中客家文化的歷史軌跡。

新竹縣家庭教育中心說明，活動分成芎林場和新埔場兩個梯次，芎林場在芎林鄉圖書館上課，共有5堂課程，自6月4日至7月2日間的每個周日開課；新埔場則在新埔鎮圖書館上課，自7月16日至8月6日間每個周日開課。兩梯次均於本月15日起開始網路報名，活動皆為全程免費。

每梯次最後一堂課程將以闖關遊戲的方式進行，將前次課程的內容融入遊戲中靈活運用，讓參與親子家庭邊玩邊學，一起享受親子共學的樂趣。另還有結合與繪本故事相關的染紅蛋、做粢粑、手偶等各項客家傳統文化的DIY課程