為支持身障者能有更多元的就業管道，高雄市勞工局博愛職業技能訓練中心今日上午舉辦「身障者創意市集」，邀請博訓中心的結訓學員、原住民、新住民、中高齡者、二度就業婦女一同參加，其中一名更生人阿洪（化名），先前因車禍致殘，出獄後想融入社會，決定到博訓中心學習一技之長，此次展出許多精心雕刻的木葫蘆，精緻程度也令不少參展民眾嘖嘖稱奇，阿洪後來也成為木雕師助手，迎接嶄新人生。

攤位中，有更生人阿洪（化名）擺出許多精心雕刻木葫蘆，是市集中的一大亮點。（高雄市勞工局博愛職業技能訓練中心提供／崔正綱高雄傳真）

博訓中心今年首創身障者創意市集活動，藉由市集的微型創業方式，提供身心障礙朋友展現長才的平台和機會，為支持身障者能有更多元的就業管道，並向社會大眾分享身心障礙朋友的才藝技能，促進共學共融的氛圍。

高雄市勞工局博愛職業技能訓練中心舉辦「身障者創意市集」，不乏有原住民、新住民、中高齡者、二度就業婦女參加。（高雄市勞工局博愛職業技能訓練中心提供／崔正綱高雄傳真）

今日除了博訓學員參加外，還不乏有原住民、新住民、中高齡者、二度就業婦女，現場還有高達35項異國美食、手作文創攤位，讓活動中不僅充滿異國風情，也增添許多童趣及溫暖氛圍。

阿洪雕刻木葫蘆作品。（高雄市勞工局博愛職業技能訓練中心提供／崔正綱高雄傳真）

參展攤位中，有一名更生人阿洪，他先前因車禍導致肢障，出獄後想學習一技之長重新融入社會，因對雕刻有興趣，得知博訓中心有委辦的木藝葫蘆雕刻班，於是遠從嘉義前來學習，前期因經濟困頓無力租房，每日辛苦兩地往返。後來木雕葫蘆老師得知此事，協助他找到博訓中心附近公廟免費提供住宿，讓阿洪得以專心學習。

阿洪雕刻木葫蘆作品。（高雄市勞工局博愛職業技能訓練中心提供／崔正綱高雄傳真）

當阿洪結訓後，木雕老師感佩阿洪積極的學習態度，直接聘雇他當助手，持續精進工藝。阿洪今日隨老師前來設攤，展現他學習的成果，因精緻木葫蘆作品，吸引不少民眾圍觀，他表示，感謝博訓中心提供機會，改變他未來的人生。

勞工局指出，創意市集邀請多名博訓中心結訓身障學員，帶來諸如皮雕、琉璃、拼布、木工等手工藝文創商品，以及多樣化的美食小點，另有原住民、新住民等多元文化的特色攤位。此外，還邀請身障打擊樂團、新住民團體及街頭藝人等帶來精彩表演，以及搭配生態走讀、家電禮盒摸彩、購物滿額禮、打卡贈精美皮件等活動，讓民眾不僅能在市場「尋奇」外，還有機會代走精美好禮。

另外，勞工局表示，也呼應勞動節主題，規畫小小職人闖關體驗，讓小朋友挑戰不同職種帶來的任務，增進對職業的認知。另有視障者肩頸按摩舒壓體驗，為辛苦的勞工朋友舒緩緊繃神經，讓民眾假期時前來參觀也可紓壓遊憩。

勞工局指出，後續將推出3場次的市集活動，接下來將分別在7月、8月和10月舉行，最後一場次更將市集活動結合草地音樂會，為多元族群注入更多創造力。歡迎有意投入微型創業的身障等勞工朋友們，把握這難得的機會。有關市集活動詳情，請上博愛職業技能訓練中心官方網站查詢，或上臉書小勞向前行粉絲專頁查看最新活動訊息。