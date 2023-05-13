詐騙樣式讓人眼花撩亂，稍有不慎就可能掉入不法人士的陷阱！近來又有民眾發生銀行帳戶突然多了來路不明的匯入款項情事，民眾雖然知道可能是詐騙，且帳戶存款沒少，但卻也被搞的心神不寧，擔心落入「侵占」圈套，警方籲勿慌，盡可能請金融機構協助處理即可，不會吃上官司。

新竹市有民眾在臉書新竹大小事PO文表示，自己的銀行戶頭近日突然多了筆6000元的不明匯入款項，向銀行詢問被告知並非政府6000元，只查得到對是用Line Bank轉帳。

當下包括自己與親朋好友都認為是詐騙，他擔心帳戶被凍結，因此向警方報案，但卻被告知因目前無「被害」與損失，因此無法報案。

最後這位網友自行查到Line Bank的客服電話，才得知是有人「轉錯錢」了，要他直接匯錢回去給對方。但網友謹慎表示，不願意以匯款方式處理，避免再出紛爭，因此要求「面交」。

幾番折騰後，這名網友再避免對方使詐，約在警察局的值班台親手將6000元歸還對方，並要求對方寫下切結書，才結束這場鬧劇。但網友覺得，整個過程根本是對方轉錯了帳戶，且很有可能是詐騙，但卻讓他跑三次警察、一次銀行，直呼倒楣，愈想愈氣且深覺不對勁，才想PO上網，讓大家小心一點。

警方則表示，碰上不明匯入款項，因現在多數人已有警覺心，大多都會認為是詐騙，依過往經驗，此類情況有9成9確實為詐騙情事，因為帳戶極可能是被利用成人頭匯款帳戶，雖然自己的存款沒被騙走，但卻會因為擔心是否因不予理會會吃上侵占官司，或遭對方糾纏不清。

警方呼籲此時切勿慌亂，第一時間最好親自跑一趟帳戶原金融機構告知此事，勿信自稱銀行或匯款當事人的不明來電，並請求金融機構代為連絡對方，由銀行協助處理返還款項，不要與對方接觸，才能保護自身安全。