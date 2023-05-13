為鼓勵學童閱讀與創作，新竹縣政府教育局近日在新竹縣體育場舉辦「大作家與小作家的下午茶之約」活動，邀請繪本作家信子分享創作歷程，讓大小作家們互相交流學習，同時也表揚122位參加新竹縣7至12月投稿國語日報等全國性報章雜誌，獲刊登的學童及指導老師。

教育局長楊郡慈表示，閱讀和創作能夠幫助孩子們培養創造力和想像力，進而提高他們的學習和表達能力，新竹縣持續辦理獎勵投稿優良師生與作家有約活動，今年已邁入第13年，每年舉辦2次，讓學童與優秀的文學作家接觸，透過作家的分享和鼓勵，啟發他們的創作靈感，也希望孩子們多閱讀、多寫作，讓自己成為一個更好的閱讀者和創作者。

繪本作家信子老師向學童分享創作「貓熊警察：恐龍蛋失竊事件（新版）」繪本時的心路歷程和創作靈感，他認為閱讀是培養孩子們想像力和表達能力的重要途徑，從日常生活中的故事和經驗中獲得靈感，並將這些靈感轉化成繪本故事的方法和技巧。

此次獲刊4篇的上智國小張翊昀同學表示，寫作是分享生活的一種方式，她喜歡拿「放大鏡」與「發現美」的眼睛來觀察周遭一切，有想法時，就轉化成文字，希望把那些讓自己感動或開心的事物，透過文字分享給別人。

張翊昀也說，除了寫作之外，她也非常喜歡閱讀，每周至少會看4、5本書以上 ，一頭栽進別人的故事當主角，是她樂此不疲的事，而閱讀也幫助她在寫作時題材更為多元。