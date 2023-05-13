統一獅廟宇祭主題日「府城獅吼宮吼力發大財」第2天，賽前場外活動及第7局局間安排萊恩獅王遶境活動，邀請球迷展現創意一起參加遶境，參加的每個球迷也展現創意製作獨一無二的獅王神轎，讓府城獅吼宮「香火鼎盛」。

今日賽前由曾入圍金曲獎最佳團體的「神棍樂團」進行表演，結合嗩吶、二胡、鑼鼓、古琴、笛子等傳統樂器，以西洋搖滾融合南北管、佛道、客家等元素，創造獨特的音樂曲風。

神棍樂團賽前一口氣帶來「舉頭三尺有神明」、「萬佛朝宗」及「神一樣的存在」3首經典歌曲，讓府城獅吼宮充滿歡樂喜氣發財氣氛，並特別安排神棍樂團bass手阿哲擔任開球嘉賓，打者由吉他手竣傑擔任。

阿哲說：「很開心能擔任賽事開球嘉賓，其實開球前還擔心投手丘和捕手之間的距離比想像中還遠，對於自己能夠順利丟到好球帶自評應該有及格60分以上。」他還逗趣的說，「其實我也不錯，牛棚如果有需要時，我可以挺身而出。」

這次也是神棍樂團首次來到台南棒球場，看到場外府城獅吼宮佈置，「頗像在逛廟會，很有台南濃厚的傳統文化氣息，不止場外很在地的宮廟佈置，連主題球衣跟工作人員背心都很用心！能夠披上戰袍在球場上獻唱何等光榮，希望今天來現場聽到我們演出的球迷都能平安發大財！」

本日府城獅吼宮賽事也特別準備五路財神金紙筆記本，限量2500本，其中也都以獅隊五路財神胡金龍、陳鏞基、潘威倫、林益全及高國慶姓名創作對聯，充滿巧思的設計也讓球迷搶先收藏。