美國佛州一名少女在海邊戲水時遭遇鯊魚攻擊咬傷。

海邊戲水對許多人而言是一大樂事，但對美國佛州一名13歲少女而言恐怕留下此生難以磨滅的驚魂體驗。這名少女週四（11日）在佛州皮爾斯堡海邊淺水區域遭遇鯊魚攻擊咬傷，奮力抵抗幸運脫身生還，隔天她接受媒體訪問現身說法時餘悸猶存，但生性喜水的她也表示，她不會從此怕水，傷勢痊癒後會再去海邊戲水。

美國佛州地方電視台Local 10 News報導，13歲少女艾拉（Ella Reed）週四與友人到皮爾斯堡沙灘（Fort Pierce Beach）游泳，兩人坐在棧橋附近一處淺水區域時，她的腰部突然傳來一股劇痛：「鯊魚威力好猛，這是我在那一刻最強烈的感受，牠撞到我肚子的力道超大。」

艾拉回憶，當下她拍打這隻近在身邊的鯊魚，鯊魚游開一會兒之後突然又回頭朝她游來：「牠不肯離開，我只好用手臂與手掌抵擋，所以我的手臂與手指也都被牠咬了。」

遭遇鯊魚二度攻擊後，艾拉立刻向父母與哥哥呼救。她的母親表示，目睹鯊魚在女兒身邊游來游去，驚嚇不已：「我都快嚇瘋了，女兒從頭到腳渾身是血，她根本看不清楚周遭是什麼狀況。」

艾拉說，鯊魚咬傷她的腹部、手臂、手指與膝蓋，一共縫了19針：「現場狀況把我嚇到了，當時不覺得很痛，因為腎上腺素飆很高。」艾拉研判，攻擊她的是「公牛鯊」（bull shark），體長大約5到6吋（約12.7至15.2公分）。

艾拉是土生土長的佛州人，對海洋從不畏懼，經過這次「鯊魚攻擊驚魂記」之後，她說，以後還是會照樣造訪海邊戲水，等到傷勢痊癒之後會重回皮爾斯堡海灘。她以身上的傷疤自豪，因為她很清楚，事態原本有可能比現況悽慘許多。

「台灣魚類資料庫」顯示，「公牛鯊」是「低鰭真鯊」（Carcharhinus leucas）的英文俗名之一，最大體長可達400公分，以沿岸、海灣、河口為棲地，還能進入淡水河川與湖泊生存，廣泛分布於全球溫暖海域、河川與湖泊。