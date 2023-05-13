台北市信義區崇德街60巷昨日下午出現長20公尺、寬3公尺、深度2~3公尺的天坑。晚間台北市長蔣萬安也到場視察，並責成相關局處單位進行緊急處置，也要求局處找出這次地面塌陷的原因，並且盡快排除以免面積擴大。

蔣萬安到場視察後也隨即做出4點裁示，第一個先就緊急應變處置，不管疏散、安置或者是其他必要作為，相關局處都發局、建管處、警察局、區公所、水處、瓦斯公司等等都在現場，必須要盡速完成相關緊急應變作為，來確保人員的安全，避免讓地面坍塌的損壞再持續擴大，把整個損害降到最低。

台北市信義區崇德街60巷13日驚傳地基嚴重坍塌，路面上出現巨大天坑，以致一旁住宅有倒塌危機，台北市建築管理工程處指出，此工程是因連續壁施作，已派員至現場了解處理，目前除連續壁滲水，工地正在止水中。（杜宜諳攝）

就工地的部分，蔣萬安表示現階段已經勒令停工，找出這次地面坍塌的原因，盡快地排除，避免坍塌面積持續擴大。而針對地層下陷的事件，蔣萬安也強調，會針對整起事件做完整的調查，並且就工地來全面檢視，以及營造商的相關紀錄；後續在整個狀況控制住以後，會來就台北市的工地，做全面的清查，看是不是有這次事件類似的情況，再積極做處理。