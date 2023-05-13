沈文程出道逾40年，今（13日）舉辦首次大型演唱會「國際沈文程日 五月十三彼下暗」，67歲的他臉不紅氣不喘以中、英、日、台、原住民語5聲道，原汁原味一連獻上27首曲目；今開場後，沈文程中氣十足向觀眾打招呼，感性表示：「台中是我的發源地，當兵、出道、結婚、生子都在這裡，所以我的第一場演唱會當然要獻給台中。」滿場4000名歌迷報以熱烈歡呼聲。

沈文程今在台中舉辦演唱會。（大大娛樂提供）

他今穿搭價值20萬的靴子，以及數萬元的施華洛世奇銀飾登台開唱，雖是人生首場大型個唱，但他重現當年在西餐廳駐唱的歲月，「不需要太多的串場和橋段，用百分百音樂的魅力，呈現音樂的黃金年代」。

沈文程今在台中舉辦演唱會。（大大娛樂提供）

演唱創作曲〈小河之歌〉時，沈文程於間奏即興秀一段魯凱族族語口白，感性表示自己來自台東山林，最喜歡與大自然及海洋為伍，這首代表自己的心聲，一直是他的「心頭肉」，因此透過母語對粉絲表白內心話，氣氛感人。演唱會接下來將於6月24日移師台北國際會議中心舉辦，將邀請Lulu黃路梓茵及綜藝天王吳宗憲擔任嘉賓，購票可查年代售票。