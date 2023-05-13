德國國會5月12日以497票贊成、68票反對，25票棄權的壓倒性票數通過「世界衛生組織（WHO）成立75週年——強化與改革世界衛生組織提案」決議，內容包括要求德國聯邦政府繼續推動台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）及WHO其他委員會與活動。外交部今表示，對於德國國會不分黨派繼去年5月聯手通過支持台灣參與WHA及WHO的決議之後，今年再度通過決議，堅定展現挺台決心，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

外交部表示，這次提案由德國聯合政府3個執政黨共同提出，經國會辯論後以記名投票方式獲朝野黨派絕大多數支持通過，包括國會議長及各黨籍副議長（除左黨棄權）都投下贊成票。該決議內容旨在藉由WHO成立75週年之際，檢討WHO面對新冠肺炎疫情所遭遇的困難與缺失；要求德國聯邦政府推動WHO組織改革，積極參與修正《國際衛生條例》（IHR）與制定新流行病公約；深化全球夥伴合作；並要求德國聯邦政府作為WHO成員國，持續推動台灣以觀察員身分參與WHA與WHO相關活動，並致力敦促WHO應對氣候危機及確保生物多樣性，以保障全人類健康。

外交部說，台灣與德國同為理念相近夥伴，雙方共享自由民主價值，雙邊關係穩健發展；除德國國會已連續兩度通過支持台灣參與WHA／WHO之外，今年3月德國聯邦教育暨研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）訪台，是德國自1997年後再度有部長級官員訪台；德國外交部長安娜萊娜·貝爾伯克（Annalena Baerbock）亦數度公開表達台海和平與穩定的重要，並強調台灣對全球經貿具舉足輕重的影響力。

外交部強調將在台德現有良好的基礎上，持續強化雙邊交流，並與德國等理念相近夥伴共同守護自由民主普世價值，為全球健康福祉作出貢獻。

另外交部亦指出，注意到5月12日歐盟理事會非正式外長會議討論到俄烏戰爭及大陸等議題。波瑞爾（Josep Borrell）高級代表在會後記者會提到，有關戰略安全部分，台灣及俄羅斯對烏克蘭侵略是2個主要議題，歐盟對台立場不變，將與美陸互動，並以維護台海現狀避免升高緊張情勢，因為台灣對歐盟及全球貿易至關重要。

外交部說，感謝歐盟近日多次公開表達支持台海和平穩定及現狀，並強調台灣對歐洲具重要地緣戰略利益。台灣也將繼續與歐盟及其他理念相近夥伴攜手合作，捍衛共享的民主價值，以維護台海及區域和平、穩定與繁榮。