「第45屆金穗獎頒獎典禮」13日落幕，金馬影后謝盈萱擔任壓軸頒獎嘉賓，近日主演幕僚職人劇《人選之人—造浪者》掀起追劇熱潮，她一現身，台下也立刻大喊「凍蒜！凍蒜！」謝盈萱受訪時透露，自己在上線當天也有一口氣看到凌晨，「還是想要衝一下流量啦，但必須承認作為觀眾也是順順地追完，只有我的部分因為已經知道內容，就有稍微開倍速看。」

有收到什麼印象深刻的反饋？謝盈萱說「劇場嘴巴比較刁的的朋友，都說滿喜歡的，大家都以編劇為榮」。至於網友頻敲碗的第2季，她則稱，要看編劇寫劇本的速度，「她很愛刁細節，這季的劇本也是熬了2年才完成」，所以可能還需要一些時間。並表示，編劇非常開心，因為相較於劇場獲得的能量，影集帶來的威力如同海浪一樣，人生第一次感受到，自己也暖心鼓勵：「好好享受妳應該開心的時刻！」

謝盈萱一一點名劇中演員都相當優秀，更對於戴立忍一打多的BOSS級演出印象深刻，認為他在細節上的處理相當厲害。而她與鍾瑤組成的女女CP，也是劇中另一個討論焦點，她表示不會排斥演出同志類型的題材，但還是要先看本再決定。

這也是謝盈萱首次參加金穗獎，「我覺得金穗獎的概念很棒，能夠有個機會與年輕創作者武林相見，年輕人創意都很新穎」，就像這次的大獎得主《熱帶複眼》，就讓她很有興趣。