竹北市公所13日以「媽媽的幸福日、藝起來告白」為主題，盛大舉辦一年一度模範母親表揚大會，全市31里、共選出46位模範母親，來自東興里高齡93歲的許李惠，以及斗崙里89歲邱潘菊妹，更雙雙入選全縣模範母親代表。市長鄭朝方親自送上特製水晶獎座給每一位模範媽媽，期盼她們的人生像水晶一樣閃耀奪目，也在光榮的時刻留下最美回憶。

竹北市模範母親表揚活動，在曾獲全國阿卡貝拉大賽金牌的「少年兒童人聲樂團」優美樂音中揭開序幕。鄭朝方表示，讓藝術走進社區、藝術走進生活，是推動文化市政的重點之一，今天特別安排以藝術美聲獻給媽媽們最獨特的祝福；而獲獎的模範母親、陪同的家人、少年兒童人聲樂團這樣的組合，正是象徵老、中、青3代同框，具有世代傳承意義。

竹北市公所希望透過表揚活動，表彰母親對於社會家庭的重要性，全市共計46位模範母親接受表揚，其中東興里許李惠，以及斗崙里邱潘菊妹，更雙雙獲得縣府表揚殊榮。高齡93歲的許李惠是土生土長的竹北人，5歲來到許家當養女，沒有教育機會更不識字，6歲就以拔甘蔗草、賣菜、農務打工，婚後育有5子，以經營雜貨店勤儉持家，一生茹苦含辛拉拔子女長大且均受高等教育，生活雖然艱苦，但她的持家典範足為社會表率。

同樣入選全縣模範母親代表的邱潘菊妹，今年已滿89歲，成長於日治時期的她，當年正逢二戰時期，受戰爭影響，國小3年級便中斷學業未再就學，婚後的她與夫婿一同種田務農，農閒之餘再到菜市場擺攤賣菜持家，靠著辛勤農作拉拔5個子女長大，即便現在已經89歲高齡，仍每日到菜園走動，維持自主照顧的能力，精神可敬。

鄭朝方表示，每位獲獎的母親都有屬於她們的人生精采故事，她們辛勞而堅韌，在艱苦環境中堆砌成家庭支柱，為子女遮風避雨伴其長大，並展現溫、良、恭、儉、讓的風範，以身教代替言教，樹立教養子女的良好榜樣。市公所除頒發特製水晶獎座外，同時致贈隨行杯果汁機，希望媽媽們營養均衡，為媽媽的健康把關。