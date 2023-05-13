總統蔡英文今( 13 日)出席第八屆總統與高中生面對面論壇，有高中生提問，會後悔當總統嗎？蔡英文秒回答，「沒有欸！決定競選的時候就知道這是條不歸路了。」此言一出不少網友都氣炸，「真後悔投給妳」、「817可能比較後悔」、「後悔投給妳的很多」。

蔡英文出席總統與高中生面對面論壇，有高中生現場提問，如何面對負面事情及攻擊？會後悔當總統嗎？蔡英文回應，「沒有欸！決定競選的時候就知道這是條不歸路了」，她強調，民主社會不可能每個人都支持你，執政者對立面的人也不少，台灣是言論自由社會，本來就可以發表自己意見。

蔡英文也提到，她擔任陸委會主委時，曾有在野黨立委對她說「妳很會講話，我們或許說不過妳，但並不表示我們沒有道理」，蔡英文說她將這句話一直記在心裡，即使自己被攻擊也會想對方是否有幾分道理，不管在任何位置，情緒管理是一件很重要的事。

對於蔡英文的回應，大批PTT鄉民都氣炸，「民進黨什麼壞事都敢作，卻什麼都不必負責，爽死」、「你可以講任何言論自由 但是會被罰錢」、「看得出來啊」、「反正出事就躲起來 叫蟑螂帶風向攻擊政敵」、「勝選的人為什麼要後悔」。

還有很多網友都感慨，「人民後悔投給妳，讀稿機」、「但我後悔投妳」、「817可能比較後悔」、「後悔的是投給你的人」、「我們很後悔投給你當總統」、「背後都是米國在運作 妳各位才是最應該要後悔」。

論壇上有高中生問蔡英文「是否有被網路霸凌過？有或沒有」，蔡英文回答，霸凌要對象有被欺負的感覺，「網路上罵我的人非常多，但我沒有被欺負的感覺。」