瑞士迄今為止一直禁止透過第三國轉交武器和彈藥，給處於交戰中的國家。然而數個月以來，烏克蘭的彈藥供應不斷減少。歐盟國家希望能夠提供援助，但自身的庫存也日益減少。除此之外，一些武器彈藥，例如歐洲國家過去從瑞士購買的許多特殊規格的彈藥，至今尚未交付給烏克蘭，這樣的限制很快就能解除。

據《歐洲新聞台》（Euronews）13日報導，現在這種情況現在將有所改變。瑞士國民議會和市議會<兩院已經投票通過修改《戰爭物資法》（Änderung des Kriegsmaterialgesetzes），未來將允許瑞士可以向烏克蘭轉交戰爭物資。

根據現行法律，從國外購買的武器和彈藥不得轉交給處於戰爭衝突中的國家，這是基於基於中立國法律的原因，瑞士曾拒絕德國將獵豹防空車（Gepard）機砲彈藥移轉給烏克蘭的。

獵豹防空車裝備了砲35毫米瑞士歐瑞康GDF雙管高射機砲具有相當遠的射程，可有效打擊距離4千公尺內的目標。機砲具有高射速，每分鐘可發射達1100發的彈藥，但是他的砲彈口徑為35×228mm，雖為北約口徑，但是使用國要輸出或是外銷到別的國家時，都需要遵照瑞士法規，所以過去其他歐洲國家想要提供這些機砲彈藥給烏克蘭時，都受到了限制。