前駐美代表高碩泰出版回憶錄，揭露40年外交官生涯許多見聞秘辛，包括2016年為了安排台美元首「川蔡通話」幾分鐘，已低調布線近半年，絕非外傳的即興之作，另外，也曾目睹前友邦元首聲淚俱下求金援。

允晨文化今天舉辦高碩泰新書「從三等秘書到駐美代表：一個台灣外交官的雜憶」發表會。新光合纖董事長吳東昇、作家林文義、資深媒體人盧世祥、外交部北美司副司長馬博元等出席。

高碩泰在書中細述從1979年到2020年間從事外交工作的見聞指出，當年本土「台籍」職業外交官很少，首度外放就能去華府、更是特例；因為當年有諸多限制，除了聽說華府人事皆須蔣宋美齡同意，且還規定「不得單身」以避免陷入粉紅陷阱。

高碩泰回憶，1986年初次外派華府，有次週末值班接到一位自稱Mark的陳姓台僑來電說，聽聞有位「台灣囡仔」負責領務，盼能協助讓戒嚴時期被列海外黑名單的人返台探親；他事後方知，這位Mark就是時任「台灣人公共事務會」（FAPA）的會長陳唐山，而在陳唐山出任外長後提起此事，兩人相視大笑。

高碩泰表示，1994年擔任駐亞特蘭大辦事處長時，在國慶酒會請柬使用「Republic of China on Taiwan」（中華民國在台灣），引起新黨痛批，外交部為此將他當年考績打乙等，2個月後被調職；這是他外交生涯唯一所受懲戒，「政治不正確」是最大原因。

高碩泰曾擔任前總統李登輝、陳水扁的傳譯，參與200多場元首接見。他回憶，幾次撇見李登輝贈書簽名時，英文都自稱「President of Taiwan Republic of China」，把台灣放在中華民國之前且不加逗號，是筆誤或另有寓意、不得而知。

高碩泰透露，陳水扁首度以總統身分訪問某非洲友邦時，該國元首在官式會晤後，突然要求另闢室密談，聲淚俱下表明身陷債務危機，要以個人身分請求台灣金援；隨後走出房間又恢復談笑風生，讓人哭笑不得，該元首之後決定與台斷交，不久就涉入貪腐事件流亡鄰國，也算典型報應。

2016年總統蔡英文勝選，擬任命高碩泰為駐美代表，他透露，在政權交接過程，他的人事案竟曾遭前朝駐美代表處「技術性杯葛」，導致人事案需獲美方同意；但駐美代表處在520之前遲遲卡住公函不送出，讓歐巴馬政府無法作業同意。

高碩泰說，當年蔡總統5月19日在官邸宴請美方代表團，尋找解套方法，最後蔡總統和時任美國在台協會（AIT）台北辦事處長梅健華，決定在520總統就職典禮現場，利用互相祝賀與答謝的5秒鐘，彼此從口袋掏出提名案與同意函交換，完成駐美代表任命程序，成為外交史上罕見戲劇性的一幕。

至於2016年12月2日著名的「川蔡通話」，蔡總統與美國總統當選人川普熱線約10分鐘，穿針引線的高碩泰表示，對華府代表處來說，「這絕非偶然突發奇想的即興之作」。

高碩泰透露，當時事前知情的華府人士，包括他應不超過5人，通話前晚他揣著寫有川普紐約辦公室電話號碼的紙條，整晚不敢入睡，「深怕川普臨時改期、變卦或越洋電話斷線」；幸好，最後蔡川暢談10分鐘，比原訂的5分鐘加倍。

高碩泰指出，華盛頓郵報外交記者羅金（Josh Rogin）曾在2021出版的「天下大亂」書中說，蔡川通話是意外或即興演出，但這只是見樹不見林的眾說紛紜傳聞之一，也抹殺台美雙方友人在2016年夏天後，近半年的低調鋪排。