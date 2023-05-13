適逢母親節，許多孩子都準備驚喜要送給辛苦的母親。一名女網友特別訂製了「百鈔花束」當作禮物，沒想到成品才一拿到手，她就驚覺和廣告照有明顯落差，媽媽更是直接表明不喜歡。照片曝光後，引發網友討論，甚至有人直呼：「有夠雷」。

「母親節，想讓大家笑一笑」。原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，她在母親節前上網訂製了「百鈔花束」，雖然業者如期寄出，但在發貨的前一刻才私訊她表示，忘記告知包裝色有所更動，「忘了跟你說，顏色都是母親節的色系，沒有辦法挑款」，原PO認為無傷大雅，直說：「謝謝您，辛苦了，希望我媽媽喜歡」，業者則說：「相信只要是你送的，她都會喜歡」。

豈料，原PO收到商品大失所望，立即拍照詢問業者是否寄錯款式，「差了非常多」，而業者回覆，「這款包裝紙比較小，材質也不一樣」。從原PO上傳的廣告照和實品照對比圖可見，實品花材的顏色偏暗色系，百鈔花朵、底部的緞帶蝴蝶結也不如廣告照細緻，原PO無奈地說：「連我媽都說不喜歡」。

對此，其他網友紛紛留言，「全部都不一樣欸，可以公布店家，太可怕了」、「有夠雷」、「這個也差太多了吧」、「完全不一樣」、「好醜，不如省下包裝費跟時間資源，包紅包就好了」。另外還有人笑說，「顏色不對啦，放藍色的才對」、「紙鈔多一點才是真理」。