台中市南屯區興富發建設10日中午在建案「文心愛悦」施工期間，因為坍塌的工程吊車吊臂砸中行駛的捷運，最終釀成1死10傷的慘劇。新北市府為確保營建工地安全，5月11日全面清查興富發建設在新北市的3處工地，發現有多項職安缺失，目前已要求2處工地限令停工，另外，勞檢處也查獲7項缺失，未來將開罰至少21萬元。

工務局表示，市府聯合勞工局主動稽查工地固定式起重機和工地安全防護檢查，除了對鄰近捷運設施的建築工地進行嚴格察查，也全面清查興富發建設公司工地。

工務局指出，興富發3處工地雖無塔吊工程，但仍有開口未防護、施工架未設制式插銷、施工架與建築物未妥善連接、鋼筋尖端未保護及未落實統合管理等多處安全缺失，當場限令2處工地停工。

另外，勞工局勞檢處也發現有7項缺失，勞工局表示，每項缺失可裁罰3至30萬，部分可能要求限期改善，這幾天將整理違規情形，若是違法情節嚴重，將加重處罰，初估至少裁罰21萬元。

新北市府呼籲各建築工程施工團隊，應加強各項工地安全及防護措施檢查，若查獲有影響公共安全、公共交通情形，最重將依建築法勒令停工，直到改善為止。