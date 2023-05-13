台南舊城區研擬取消機車兩段式左轉？傳出台南市交通局研擬於舊城區府前路等路段試辦取消機車兩段式左轉，引發網友熱議，有人讚「支持到爆，早該這樣」，但也有人罵「未來三寶跟移動神主牌是四輪的噩夢」。交通局指出，仍需審慎評估相對應配套措施，雖初步盤點試辦路段，但試辦日期未定。

取消機車兩段式左轉消息傳出後，不少機車族表達支持，直呼「很棒」、「支持到爆」，但也有機車族持不同看法，「準備考驗汽車駕駛人的反應」、「這樣只會更多鬼切」，網友也憂心政策改來改去，好不容易機車騎士都習慣兩段式左轉，現又需重新適應，交通亂象恐怕只會有增無減。

交通局指出，台南市道路幅度因都市發展較早，拓寬空間有限，機車族群須面對路邊停車、公車停靠等各種道路狀況，險象環生，因此，交通局正檢討逐步取消禁行機車的車道。

交通局長王銘德指出，除少數特殊路段外，2020年完成1快1機慢路段全面開放，2021年至去年也完成2快2機慢外側快車道開放行駛機車，目前正針對路邊活動與車流密集的地區，例如原府城地區及永康區進行單向兩車道1快1混路段的盤點作業，未來預計由路邊停車與臨停干擾影響程度較高的舊城區優先試辦。

但交通局也強調，因取消內側車道禁行機車將涉及取消機車兩段式左轉議題，對於路口行車安全衝突有較大影響，因此，試辦路段選擇將考量路口實際大小、號誌化跟非號誌化路口數量比例及是否設有實體分隔島等因素，並配套研擬相關安全行車方式宣導文案等，邀集相關單位及道安委員審慎研議評估後才能確定。

交通局指出，後續將加快研議與評估工作，且於實施前提早宣導以利用路人注意與因應，同時也將依交通部日前公布「改善機車交通環境之原則及作法」規範，全面檢視各路段（口）交通設施，如非號誌化路口停讓、彎道及路段指向線等交通設施，以保障全體用路人的行車安全。