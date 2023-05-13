在母親節前夕，衡山行善團攜手企業銓興營造前往高雄市鼓山區幫助一名弱勢的腦麻阿玉姊修繕房屋，衡山基金會董事長侯永浩，特別到場獻上康乃馨花朵，祝福大家母親節快樂。還有志工一家五口從新竹到高雄幫助阿玉，令阿玉相當感動。

住在鼓山區登山街的阿玉姊從小就因罹患腦性麻痺，時常遭受同學欺凌，導致國中一年級就輟學。由於家境不佳，阿玉跟著爸爸做回收，媽媽則是帶著妹妹剝蝦賺取微薄薪資，一家人辛苦地過日子，等到兩老年邁逝去，妹妹嫁人，阿玉姊孑然一身，靠著補助過日子。但幾十年的房屋再也撐不住歲月的摧殘，令阿玉相當憂慮。

阿玉的房子位在壽山山坡上的畸零地，是一個小小的三角形空間，還有一棵老樹矗立在中間，房子就是依著樹幹環繞建造。屋內高低落差很大，令行動不便的阿玉過著辛苦的日子。因為沒有熱水器，只能自行用瓦斯爐燒水來清洗身體，更是阿玉每天生活的挑戰。

衡山行善團召集50多名志工幫助阿玉重建家園。（衡山基金會提供／林瑞益高雄傳真）

衡山行善團聞訊後召集50多名志工，在董事長侯永浩及銓興營造總經理洪克倫帶領下，一起幫阿玉拆除破損的屋瓦、高高低低的臥榻隔間、被白蟻侵蝕的梁柱層板等，並搭上全新安全的鐵皮屋頂，抽換老舊電線燈管和開關插座，並購置床組、衣櫃用品，以及安裝全新熱水器、淋浴組，讓阿玉有個舒適的家。

其中，還有一名志工鄭盛遠特地從新竹與媽媽、家人一起來到高雄，鄭盛遠一家5口一起幫助阿玉，令阿玉相當感動。阿玉也對大家的善心與善舉一再道謝。