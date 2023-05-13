高雄一名人夫因懷疑妻子外遇，請了鄭姓、翁姓2名徵信業者跟蹤妻子，果然在去年2月拍到妻子與小王約會，但2名徵信業者事後竟拿偷拍影片找上女方說「要不要用錢買你的名聲」、「林爸我現在就是要給你恐嚇」，法官依恐嚇危害安全罪判兩人各拘役30天。

判決書指出，鄭男與翁男是徵信社員工，陳男因懷疑妻子外遇，去年1月委託鄭、翁2人調查行蹤，2月得知妻子與其他男子在工作室內約匯，鄭、翁2人就以持有女方不雅影片威脅女方，女方提告並提供當時錄音檔，鄭男提到「可以解決就是大家保密這樣而已，你要不要用錢買你的名聲」等語。

鄭男對女方說「林爸我現在就是要給你恐嚇，看要怎麼樣」、「我們的這些資料如果流出去，我要走進警察局，這就會記者來報」，翁男則說「阿你以後會躺著跟我講話，下一次你就躺著跟我講話」、「不見棺材不掉淚」。

翁、鄭兩人在偵訊時坦承不諱，被警方依法移送，高雄地檢署偵結依恐嚇罪將兩人起訴，並聲請簡易判決；至於聘請徵信業者的陳姓丈夫則因證據不足，獲不起訴處分，法院審理後，依恐嚇危害安全罪判鄭、翁兩人各拘役30天，得易科罰金。