桃園市政府13日在台七桃花源休閒農業區舉辦2023桃園繡球花季開幕，打造浪漫氛圍邀請15對情侶參與活動，各農場業者響應種植繡球花，目前盛開正美免費開放參觀，邀請遊客上山賞花還可參加農事體驗，來一趟大自然輕旅行。

桃園市政府13日在台七桃花源休閒農業區舉辦2023桃園繡球花季熱鬧開幕。(呂筱蟬攝)

副市長蘇俊賓參與開幕活動指出，繡球花語有「團聚、美滿、永恆」代表意涵，在5月感恩的季節，邀請民眾帶著家人一起來復興區，體驗山區各商圈、休閒農業區的美。而青年局也輔導在地創生，為桃園帶來不同競爭力型態，市府舉辦各式活動優化桃園軟硬體環境，未來也會積極爭取中央支持北橫建設，吸引更多人注意桃園的價值。

桃園市政府13日在台七桃花源休閒農業區舉辦2023桃園繡球花季熱鬧開幕。(呂筱蟬攝)

農業局表示，桃園繡球花季今年進度第3年，布置主題為「浪漫愛情」，主裝置藝術坐落在台七線枕頭山商圈停車場，透過復興區最大宗產業竹材並融入愛情符碼的心型創作搭配繡球盆花妝點，另外也在普拉多山丘假期、基國派老教堂及丸山咖啡以繡球盆花打造唯美打卡點，而陽光休閒農莊落地種植的繡球花步道也是吸睛取景的好場地。

桃園繡球花季即日起至5月21日為期9天，各農場在活動期間免費開放參觀，在地10家農場推出農事體驗，民眾需先上網預約。另外，愛情告白抽婚紗網路活動，民眾只要到活動會場與指定裝置藝術合照，上傳至台七桃花源休閒農業區臉書粉絲專頁，指定貼文並標記伴侶進行告白，即有機會抽中價值4萬5000的婚紗攝影專案。

桃園市政府13日在台七桃花源休閒農業區舉辦2023桃園繡球花季熱鬧開幕。(呂筱蟬攝)

農業局也說，山區道路假日易塞車，鼓勵民眾搭乘交通接駁車到枕頭山商圈活動主會場，就有機會獲得30元指定店家折價券。另外在假日期間，枕頭山商圈周邊部分道路將進行交管，園區內、外有不同的接駁方式，詳情可上台七桃花源休閒農業區臉書粉絲專頁查詢。