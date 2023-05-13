為慶祝母親節，新竹縣國民黨立法委員參選人徐欣瑩在臉書貼文，分享與弟弟徐世勳一起DIY造型饅頭的影片，兩人要用新鮮的蔬果天然食材，準備健康的饅頭給媽媽。過程逗趣，讓不少網友看了直呼成品太可愛，敲碗求下1集拍包粽子。
為了讓愛吃甜食的媽媽吃得健康，第一次手做饅頭的徐欣瑩姊弟倆挑戰玫瑰花、小雞、兔子造型饅頭。兩人用單純的麵粉、鮮奶、糖、酵母、橄欖油，及天然食材包括新鮮南瓜、火龍果、紅麴、竹炭粉等上色，趣味與健康兼備。影片中，徐媽媽的反應也相當有趣，猜不出造型饅頭哪個是姊弟倆誰做的，爆笑又溫馨。
影片上架後，網友除在臉書按讚，也紛紛留言「欣瑩姐弟超有趣的，而且欣瑩手很巧耶，學習能力強」、「太可愛了！媽媽猜是誰做的那一part」、「看起來容易，自己做都好難」、「太酷了，請問下一集做什麼」、「下次任務：包粽子」。
徐欣瑩也提醒大家，母親節只是5月的1天，對母親的感謝卻是歲歲年年，祝福每一位媽媽母親節快樂。
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