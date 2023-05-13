「第45屆金穗獎頒獎典禮」今（13日）在圓滿落幕，由王渝屏、王渝萱姊妹擔任主持人，這也是2人首度合體現身，雖因太忙沒時間見面對稿，但前1晚在電話對一開始默契就很好，「畢竟也相處了20幾年了」，王渝萱曾以《該死的阿修羅》奪下金馬和北影最佳女配角獎，她直率地說「入圍者還是比較緊張，因為獎金不容小覷」，不過她開場就出現小出槌，不慎把「初試啼聲」講成「初聲啼試」，活動最後她再度笑喊：「我覺得我開場開的很爛，下次要一個人來報仇。」

王渝屏（左）、王渝萱姊妹擔任「第45屆金穗獎頒獎典禮」主持人。（粘耿豪攝）

王渝屏去年年底曾和來擔任頒獎人的朱軒洋，一同赴韓拍攝知名服裝品牌內衣形象照，她說2人前1天都不敢進食，只能不停健身、去汗蒸幕，拍完之後才報復性一口氣吃了韓牛、血腸湯飯、烤牛腸等。朱軒洋近日與好友曾敬驊拍攝實境節目《二呆流浪記之完全大人手冊》，特別從蘭嶼飛回台北參加金穗獎，「我有曬黑，然後我們還睡在一起，能跟他生活在一起很有趣，有機會好好認識對方」，至於有沒有吵架？他笑說：「才去5、6天而已，後面還有機會吵架，目前都我讓他。」

朱軒洋擔任「第45屆金穗獎頒獎典禮」頒獎嘉賓。（粘耿豪攝）

前2屆主持人蔡嘉茵、百白今也以頒獎嘉賓身分現身，今年1月誕下女兒「樊內」的蔡嘉茵搞笑形容，育兒就像「進到時間黑洞」，每天都忙一下很快就天黑了，這次連跟百白對稿，都要利用擠奶的時間，幫浦聲大到讓對方以為在工地，她也笑曝「今天就是出來放風，立刻答應要參加after party，還跟老公說『你那天要留下來喔，我整天不在家喔』」，更不忘自嘲「這可能就是他送我的母親節禮物」，百白近日則忙於劇場演出，透露每天回家都倒頭就睡，曾長達1周累到沒清貓砂。

林哲熹擔任「第45屆金穗獎頒獎典禮」頒獎嘉賓。（粘耿豪攝）

另外，藝人小甜甜近日爆發虐狗爭議，身為愛動物人士的林哲熹愛犬「貝狗」在去年4月離世，目前還有一隻貓咪陪伴，他有感而發地說，自己很相信緣分，也認為給予毛小孩滿滿的愛很重要，「因為壽命不是我們能去控制的，我很慶幸那時候有帶著牠（狗狗）去很多地方玩過，有時候出國工作也會帶在身邊，一起體驗了很多事情。」而孫可芳和莊凱勛今也都表示，很開心能受邀擔任頒獎嘉賓。

孫可芳擔任「第45屆金穗獎頒獎典禮」頒獎嘉賓。（粘耿豪攝）