去年底大陸以未完成註冊為由禁台灣水產品後，屏縣府積極推廣午仔魚，繼與全台48間農漁會超市促銷賣午仔魚後，又與百貨公司環球購物中心合作線上賣魚，並在母親節前夕13日推出「海米食堂」，且由縣長周春米化身一日店長，親手捏午仔魚飯糰請民眾品嘗，刺激午仔魚買氣。

屏縣府在母親節前夕13日推出「海米食堂」，由縣長周春米（中）化身一日店長，親手捏午仔魚飯糰請民眾品嘗，藉此刺激午仔魚買氣。（謝佳潾攝）

周春米指出，屏東是台灣水產養殖重點地區，養殖面積約4824公頃，產量有3萬6087公噸，年產值則高達86億以上，是台灣很重要的經濟來源，即使面臨許多大環境的挑戰，但總能化危機為生機，今年3月她即率團隊與屏東農產品業者們參展東京食品展，積極拓展新商機，同時也致力推動產業轉型升級，促進地方經濟發展。

她強調，縣府團隊很努力開發內銷市場，從實體店面到網購通路，樣樣都有，繼與全台48間農漁會超市促銷賣午仔魚後，又與環球購物中心合作線上賣魚，Global Mall環球Online網站、購物中心同步展售，提供消費者更多選購優質水產的機會。

為行銷午仔魚多一個選購通路，縣府特別在母親節前夕13日推出「海米食堂」，周春米說，「海米」用台語發音，就是山珍海味生生不息的意思，這象徵屏東在養殖水產方面擁有眾多種類及豐富的生態資源，包括午仔魚、石斑魚、泰國蝦等，都是屏東優質的在地漁產。

屏縣府在母親節前夕13日推出「海米食堂」，由縣長周春米（前排中）化身一日店長，親手捏午仔魚飯糰請民眾品嘗，藉此刺激午仔魚買氣。（謝佳潾攝）

周春米為刺激午仔魚買氣，在「海米食堂」活動中還化身一日店長，親手捏午仔魚飯糰給民眾品嘗，她笑說，要把屏東當地鮮美水產之味烙印在民眾心裡。

農業處長鄭永裕表示，縣府行銷午仔魚的業績還不錯，以電商來說，「屏安箱」的銷售量將近900份，近日有望突破1000份以上，而目前午仔魚的池邊價維持平盤，1斤約100元左右，且據資料發現，上次促銷後價格有上升到1斤110元至120元，因此很看好後續的發展，此外從數據來看，以前午仔魚的內外銷比例是1比3，現在有翻轉成3比1的趨勢。