近日降雨不斷，但對於南部水庫僅是杯水車薪，曾文水庫蓄水量仍是告急的6.5%，不過在水位降低後，曾文水庫水底冒出一座神秘「巨大神殿」，讓人嘖嘖稱奇，對此南水局也做出解釋，該建築是獨步全球的水利設施。

曾文水庫目前蓄水量僅剩6.5%、3296萬噸，其集水區同期降雨量相較前年百年大旱還要低，南部水情再一次面臨大危機。對此南水局表示，將利用此時展開水庫健檢，確保水庫安全穩定。

隨著水位降低，一座宛若希臘神殿的巨大建築也現身，對此南水局解釋，該座由圓柱狀混凝土支撐的建築，實為防淤隧道象鼻鋼管進水口，是當初國內水利專家們為了清淤、增加儲水量而造，斥資40億元建造，其「無圍堰工法」、「象鼻引水鋼管工法」、「山體消能工法」與「中間柱工法」等施工與技術皆獨步全球。

南水局指出，水庫每5年都會進行一次安全評估，這次為第6次檢查，潛水人員檢測過後，目前曾文水庫相關設施都安全無虞，狀況良好。