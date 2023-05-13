美國海軍太平洋艦隊司令帕帕羅上將向國會表示，保衛台灣需要資源和短缺能力不足、現代化努力、後勤和與盟友和夥伴的協調等事項，幫助台灣防衛潛在的攻擊危機。退役中將帥化民表示，烏克蘭人口比台灣多，地方也大，外國物資能進得去，因此，若真正打起來，台灣的條件比不上烏克蘭。

帥化民今(13日)在中天新聞《新聞大白話》節目中表示，美軍講得沒錯，但是誰造成的，軍售一直卡台灣的脖子。帕帕羅講的項目短期間能補得起來嗎？烏克蘭已經準備了8年，打到今天這樣子，烏克蘭人口4000多萬人，比台灣2300萬人多，地方也大，還有外國物資能進得去。因此，真正打起來，台灣的條件比不上烏克蘭。

帥化民接著指出，何況現在才開始，而且一開始又走烏克蘭模式，打非對稱、打城鎮戰、拖久一點。問題是，拖久一點，台灣打得贏嗎？打得贏，還值得；若打不贏，還要死傷那麼多，城鎮甚至還要被破壞得一塌糊塗。

帥化民點出，美國不會出兵，從烏克蘭模式就可看出來。美國要出兵要看它有無意願、有沒能力、有沒有條件，而從這三點來看，都沒有。

帥化民認為，在中國大陸東南沿海，美軍再強也佔不到便宜，因為距離的問題，航母不能逼近，所以飛機都不能投射，拿什麼來支援台灣。如果這一點都做不到，把台灣頂上戰場，除了達到美國利益、消耗中國大陸以外，台灣有什麼？