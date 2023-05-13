中天新聞台換照訴訟案，台北高等行政法院 10 日判決國家通訊傳播委員會(NCC)敗訴，撤銷原處分，NCC當晚表態會繼續上訴；行政院時任發言人羅秉成隔日稱「NCC是程序上的瑕疵在法律上可以補正，法院並沒否定原來不予換照的實體理由」，引發外界質疑。媒體人黃揚明今( 13 日)指出，羅秉成已經被提名為大法官候選人，若之後名單公布真有羅秉成，就證明民進黨在預防中天打憲法官司。

羅秉成 11 日回應中天勝訴時表示，這個程序上的瑕疵在法律上可以補正，「所以法院沒有否定不予換照的理由」，且還提到NCC是獨立機關，行政院對其職權行使予以尊重。引發外界痛批是「未審先判」。

黃揚明今在《麥玉潔辣晚報》節目中指出，中天關台案一直都是「政治問題」，不是法律問題，2020年 5 月流出的總統府文件，文中稱「3個委員中有2個偏綠，要來處理中天」，包括還有很多的人事，雖然總統府稱文件是假的，但後續事實證明都是真的，文件中的委員幾乎都被提名，民進黨要關中天「這本身就是先射箭、再畫靶的行為」。

黃揚明表示，民進黨現在已經全面掌握國會，所有的人事案、結構都對民進黨有利；對於羅秉成在 11 日出言護航NCC，黃揚明直言，羅是連上班的最後一天都不忘記要修理中天，也證明了行政院的手已經伸進NCC。

黃揚明也指出，羅秉成在 3 月被台北市律師公會提名為「大法官候選人」，已經推薦到總統府了，只要總統府最後提出來的大法官人選名單中有羅秉成，「就知道這是一條龍，民進黨已經在預防中天打憲法官司」。

據行政院官網資料，羅秉成是政治大學法律系畢業，台灣大學法律系公法組碩士，曾任冤獄平反協會理事長，及台灣大學法律學院教授級專技教師，財團法人法律扶助基金會董事長，2017年9月20日起擔任行政院政務委員至今。羅秉成也是前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮2004年大選時選舉無效、當選無效訴訟的律師。