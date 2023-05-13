據俄羅斯官媒報導，一架俄羅斯SU-34戰轟機在俄羅斯布揚斯克州（Bryansk）墜毀，就在稍早Mi-8直升機墜毀後不久的時間，目前相關的緊急服務部門已經確認兩名機組人員喪生，民眾目擊拍攝的影片可以清楚看見墜毀的過程。根據最新資料，扎波羅熱州軍民管理委員會的主要委員之一羅戈夫（Vladimir Rogov）表示，今天這一波襲擊，一共有2架Mi-8直升機、1架Su-35和1架Su-34被擊落。直升機飛行員和Su-34轟炸機的機組人員喪生。

據俄國《塔斯社》（TASS）13日報導，「這架Su-34墜毀地點離烏克蘭邊境不遠。機上人員的命運正在確認中」，該機構的一位消息人士表示。而根據最新資料，扎波羅熱州軍民管理委員會的主要委員之一羅戈夫（Vladimir Rogov）表示，一共有2架Mi-8直升機、1架Su-35和1架Su-34被擊落。其中直升機飛行員和Su-34轟炸機的機組人員喪生。

Su-34是俄羅斯蘇霍伊設計局研發的一款戰術轟炸機，採雙座配置，並擁有寬敞的駕駛艙空間，以提供更好的機組人員舒適度和長時間任務的可持續性主要用於執行對地攻擊和精確打擊任務。該機型於2006年進入俄羅斯空軍，被廣泛認為是一種高效且多功能的戰鬥機。

本報先前報導自今年3月以來俄羅斯開始大量使用滑翔導引炸彈轟炸烏克蘭，Su-34就是主要的投放平台之一，可以搭載多種攻擊武器系統，包括空對地飛彈、炸彈和火箭彈，以應對不同的戰術需求，成為俄羅斯空軍的重要戰鬥機種，並在國際市場上取得了一定的銷售成功。