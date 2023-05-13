「永遠的小倩」王祖賢雖然淡出影壇多年，但依舊保有仙氣美貌，不過近日她拍攝教學佛門禮儀的影片流出，模樣似乎和過去不一樣，讓網友差點認不出來，懷疑她是醫美過度。

加拿大靈巖山寺日前曬出王祖賢親自教授佛門禮儀的影片，只見她穿上白色中式長袍，紮起高馬尾，略施脂粉、裝扮素雅，表情虔誠示範合十及跪拜等姿勢，而皮膚緊緻無瑕疵的她，看起來不像56歲，依舊保養得宜。

王祖賢面容緊緻卻被指長不一樣。（圖／取自加拿大靈巖山寺臉書）

王祖賢被信徒爆料一堆房產。（圖／取自加拿大靈巖山寺臉書）

不過網友卻發現她的模樣似乎變了，「她是王祖賢嗎？怎麼都不像以前的樣子了」、「認不出是她了」，還有人懷疑她是不是做過醫美，「明顯的醫美過度，打各種抗衰老針」；但仍有不少人力挺她「不要忘記女神已經56歲了，這個狀態很不錯了」，認為她氣質還是有的。

此外，有聲稱和她在同個寺廟的信眾爆料，「她在溫哥華房產一堆，不愁吃穿，就是臉弄壞了嚇人。」其實，王祖賢之前就被爆料，20幾歲身價就已破200萬港幣，加上從影拍了超過60部作品，投資精準的她把片酬拿去投資房地產，外傳她光手上的現金就高達10億美金（約新台幣300億元）。