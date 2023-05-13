56歲金曲台語歌后詹雅雯近2年健康亮起紅燈，除了帕金森氏症之外、左腦中度萎縮，後來還診斷出大腦長出動脈瘤，被醫師宣判隨時可能猝逝。面對生命的脆弱，詹雅雯一直保持樂觀，未料因手術效果不佳，今年得動第三次開腦手術，她也特意在母親節前夕，表示很感激媽媽的鼓勵，讓她有勇氣對抗病魔。

詹雅雯今(13日)表示生病起初滿懷希望，後來卻陷入失望、傷心、憂鬱、挫折的負面情緒，每當見女兒這樣，媽媽都會吐出一句：「只要妳好好的」，讓她愧疚地哭了出來，同時內心充滿力量，再度說服自己再勇敢一點：「可以的，妳可以的」，希望不要讓媽媽擔心。

詹雅雯感性地說：「母親節到了，我知道母親最想得到的禮物，就是我『好好』的」，因此很久沒出外景的她，雖然很累，且對身體有些勉強，仍在五月初答應出一次外景，並藉由節目側拍照，讓媽媽見證自己活得好好的，並祝福無論她或者粉絲們的母親，在佳節都能喜樂平安。

詹雅雯去年被醫師檢查出左、右腦長出動脈瘤，為此已進行兩次開顱手術，沒想到又在直播中透露確定做第三次開顱手術，待醫師評估身體狀況，預計今年便會動刀，這段期間，她把握生命的每分每秒，曾拖著病體前往日本旅遊，並表示經歷過大病，才體悟過去不夠善待自己，如今親身體驗異國風情，內心非常激動。