美國運用貨幣主導地位對俄羅斯進行制裁，掀起全球「去美元」浪潮。不少論點指出，出於美元武器化的擔憂，影響力會因此受挫，但美國前財政部官員認為，美元反而會因為制裁強化主導地位，而不是減弱。

前財政部顧問卡茨（Dan Katz）在巴隆周刊撰文指出，關於制裁對美元構成威脅的論點，無法解釋這類措施是如何提振美元。他說，實際上，對此類措施的實施猶豫不決，反而才更加削弱市場對美元信心。

卡茨表示，美國制裁是一系列權衡的部分基本組成，創造美元在全球經濟使用中的穩定平衡，就長遠而言，制裁是美元主導地位的關鍵支柱，而非威脅。

美元幾十年來不斷使用制裁，去年俄羅斯入侵烏克蘭後，外匯儲備遭凍結，再度興起去美元化的聲浪，過去一年各國央行大幅增持黃金，大陸也積極布局非美元貿易交易，甚至美國財政部長葉倫也認同制裁對美元的潛在風險。

但卡茨說，雖然美國過去十年的制裁大幅增加，但美元自2008年起，一直維持儲備資產60%的占比，而在國際貿易中的占比，則從2010年85%攀升至2022年88%。雖然有分析指出，美元儲備貨幣地位削弱速度是過去20年的10倍，但卡茨則認為，「美元儲備需求會因制裁而延續，並非受到衝擊。」

卡茨坦言，美元確實會使國家面臨被制裁的風險，但對投資人而言是種訊號，標誌著一個國家市場安全性的保障，不太可能有不良行為，這對需要外資的開發中國家特別重要。他說，「制裁強化『不沒收私人投資者資產』承諾的可信度，帶來更多的全球資本流動及美元更安全的儲備地位。」

卡茨認為，美國應該考慮如何運用制裁，因為這項政策將逐漸成為優先措施，取代其他外交政策戰略。