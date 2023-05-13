由韓國製作人羅䁐錫（羅PD）推出的《Biong Biong地球娛樂室》，節目以為了抓住逃到地球的月球兔子「兔瓏」，聚集在一起的4位勇士穿越時空，展開冒險為概念，第2季昨晚開播，找回原班人馬李恩智、「Oh My Girl」MIMI、李泳知、「IVE」安俞真參與，這次飛往芬蘭，在冰雪美景中，展開瘋狂爆笑遊戲挑戰，一舉奪下3.5％的收視率，不僅超越第1季首集的2.18％紀錄，更榮登韓國同時段所有頻道之收視冠軍。

李泳知頂泡麵頭致敬《花樣男子》中李敏鎬飾演的「具俊表」。（愛奇藝國際站提供）

4人再度重聚，成員們透過隨機舞蹈對決，先後選擇想扮演的韓劇角色，並以角色身分，前往「冬日王國」芬蘭。對決過程中，李泳知遇到不熟悉的歌曲便不停用搞笑表情跳舞，甚至因為過分投入，一度跳完累到躺平，讓其他成員稱要把第一名讓她，羅PD則笑說：「舞蹈70分，但綜藝感加10分。」經過比賽，李恩智扮成《鬼怪》的純真女高生「池听晫」、MIMI變身《SKY Castle 天之城》恐怖家教「金珠英」、李泳知頂泡麵頭，成為《花樣男子》多金繼承人「具俊表」。

獲勝的安兪真則如願成為《咖啡王子1號店》女主角「高恩燦」，她表示自己最近才剛追完劇，動念剪短髮，還一度向羅PD撒嬌說：「你能不能以節目錄製需求為理由，說服經紀公司讓我剪短髮？」讓羅PD面有難色地說：「有必要因為我們去影響IVE的活動嗎？我不想背負這麼大的責任」。最後，安兪真戴上假髮扮「高恩燦」，並於出發去芬蘭時完美複製該角色的短髮咖啡店員造型讓眾人驚呆，還成功引起正牌女主角尹恩惠目光，在IG限動中分享安兪真的模仿片段，誇她可愛。

而李泳知本該扮演令全世界心動的男子具俊表，儘管從髮型、服裝都模仿得唯妙唯肖，卻被吐槽看來竟更像《請回答1988》裡羅美蘭飾演的「豹子女士」正峰媽媽，一登場就惹爆笑，連她自己也笑到流淚，李恩智則瘋狂吐槽她「妳是羅美蘭對吧！」抵達芬蘭後，成員們立刻賭上奶油鮭魚濃湯、炸鯡魚等當地美食，進行文字接龍遊戲，但面對不斷出包的姐姐們，安兪真忍不住爆氣喊：「妳們在幹嘛啊？」讓李泳知嚇到說：「忙內生氣了，搞不好今天她會揍我一拳。」笑料不斷。

《Biong Biong地球娛樂室2》每週六中午在friDay影音和愛奇藝國際站播出。