【又嘉氣象報報】明全台陣雨 溫降2-3度 中.南.東雨勢明顯

受到鋒面影響，明（14）日母親節全台各地降雨機會增加，時陰時雨，中部以北零星飄雨，南部、東部感受更明顯，晚起「台南、高雄、屏東、台東」雨勢頻繁，氣象局預估，下周五、下周六（5/19、5/20）將有另一波鋒面逼近，會帶來更多的水氣，南台灣下雨的機會更高。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日下午發文指出，台灣周邊的水氣正逐漸增加，鋒面滯留在南部上空，明日傍晚前各地都是「時陰時雨」的情況，入夜後低壓渦漩逼近台灣南端，「台南、高雄、屏東、台東」降雨頻繁，不過降雨強度得看低壓渦旋後續的走向才能確認。

氣象局預估未來一周天氣趨勢，15日清晨低溫可能僅有20度左右。（圖／氣象局提供）

氣象局資料顯示，明日鋒面移動到台灣南方海面，主要的降雨地區為靠近鋒面的南部、東半部，易有短暫陣雨，中部以北的降雨時間及範圍相對較小；溫度方面，各地早晚低溫21到23度，白天北部及宜花高溫約25、26度，其他地區約27到29度。

氣象局預報員曾昭誠指出，這波鋒面將從明日到下周一白天（5/14、5/15）往南移動到巴士海峽，中部以北的降雨會逐漸減少，南部、東半部還是會有短暫降雨；下周一到下周三（5/15~5/17）雨勢減緩，東半部有零星飄雨。

值得注意的是，氣象局預估下波鋒面將於下周四（5/18）逐漸靠近台灣，屆時西半部降雨機會增加，東部有零星雨勢；下周五、下周六（5/19、5/20）受到鋒面影響各地都有降雨，「降雨會比這波大，南部也有機會下雨」，不過確切情況有待進一步觀測數據比較準確。